副總統賴清德今出席「2022亞太永續行動博覽會開幕式暨頒獎典禮」時表示，台灣也將繼續努力，成為因應氣候變遷、淨零轉型的模範。大家團結在一起為永續發展而努力，不只有中央、地方政府、還有企業界、學界，「大家一起來」。

賴清德致詞時表示，他要代表蔡總統恭賀每一位得獎者，同時也感謝大家在永續發展目標上採取行動、積極作為，並祝福博覽會順利成功、論壇成果豐碩，讓未來台灣邁向永續發展的路上，更加順利。

賴清德指出，簡又新大使從2007年成立「台灣永續能源研究基金會」，因應氣候變遷的種種問題，且致力於永續能源、企業永續、大學永續。2018年簡大使進一步成立「永續發展目標聯盟」，就是希望能夠建立一個平台，將聯合國的永續發展目標（SDGs）融入到企業的經營策略，並協助政府增進永續發展的競爭力。

他說，今天的博覽會可以說是這幾年來大家共同努力的成果，也希望未來我們一起更堅定地往這個目標走。

他指出，今年有些地方非常冷，有些地方超級熱，特別是在2019年6月31日墨西哥下了1.5米到兩米深的冰雹，也有很多地方都發生森林大火，造成國家、社會或人民的生活受到很大的衝擊。換句話說，過去幾10年來的工業發展，排放過多的溫室氣體，破壞臭氧層。在這種狀況之下，真的要團結一致並採取行動。

談及政府因應氣候變遷議題，他指出，蔡總統在去年4月22日世界地球日，公開揭櫫台灣2050淨零轉型的目標。此外，行政院在今年3月提出台灣淨零碳排的路徑圖，提出包括科技研發及氣候法制兩大治理基礎，以及能源轉型要更安全、產業轉型更有競爭力、生活轉型更永續、社會轉型更有韌性等四大轉型策略，並在2030年前投入9千億元預算，推動淨零轉型的工作，期進一步帶動更多企業響應。