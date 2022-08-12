美股隔夜漲跌互見；投資人對於聯準會將以何種力道升息，產生分歧看法。港股高開後一度震盪走低。

周五香港恆生指數收漲93.19點或0.46%，為20175.62點。國企股(H股)漲34.09點或0.50%，為6857.48點。今日成交金額僅有750億港元。

電力股走高，華潤電力升3%，中國電力升5.9%，大唐發電升5%。

科技指數小漲0.54%。

中芯國際跌3.61港元，報17.08港元。中芯公布財報，上季淨利年減25%，為5.1億美元，優於Refinitiv預期的4.75億美元。然共同執行長趙海軍指出，晶片業在上半年進入雙重的下行週期，為市場帶來不確定性，並警告智慧型手機和電視製造商的需求在減弱。另外中國持續打擊半導體業的貪腐和違法情形，也為晶片股帶來壓力。

龍湖集團盤中一度跌10%，後急速拉升，收在小跌0.22%，報22.05港元，為周三暴跌16%後，連二日出現止跌趨勢。該房產公司仍持續受到商業票據逾期的傳言困擾。中信證券發布報告，維持龍湖買進評級，但將目標價下調41%，為30港元。