為了深化永慶房產集團的科技服務，也因應消費者賞屋模式的改變，永慶房屋擴大招募資通訊和數位人才，針對軟體開發、網路系統、數據分析、產品企劃、數位行銷五大領域，釋出眾多職缺，預計新招百位新血。對房地產有興趣的求職者，可上網搜尋「永慶數位人才招募」了解更多職位資訊。

「科技房仲」金招牌 永慶房產科技改善購售屋效率

憑藉著「先誠實再成交」的服務精神，永慶房產集團持續贏得消費者肯定，不斷展店擴大服務範圍，以全台超過1500店的規模，穩坐台灣房仲第一品牌。除了誠實服務之外，永慶優異的房產科技服務，也是企業穩定成長的關鍵之一。永慶房產集團產品企劃部協理呂學堯表示，身為「科技房仲」的永慶房屋，提供的房產科技服務受到消費者和經紀人的廣泛使用。光是在2021年，永慶房產科技就直接和間接創造出8000億以上的成交金額。

呂學堯舉例，永慶推出的「實境找房」和「專人導覽」服務，幫助消費者在電腦或行動裝置上，就能輕鬆便捷地了解房屋周遭生活圈、以及屋內環境和格局，屋裡屋外一次搞定。新冠疫情爆發時，永慶房屋的房產科技，也能持續服務有需求的消費者，將疫情影響減至最低。

另一方面，永慶的房產科技也能有效提升不動產經紀人工作效率。不動產經紀人能透過行動裝置快速地查閱區域行情、物件資訊、和移轉紀錄，並迅速提供相關數據給客戶參考。此外，永慶房產科技還能將不動產經紀人手上的物件做智慧化的曝光宣傳，並幫助經紀人快速找到有意售屋的屋主，省去逐戶拜訪、發送傳單等無效率工作。

永慶持續打造未來世代房產科技 擴大招募五大領域人才

呂學堯表示，身為科技房仲的永慶房產集團，將不斷定義屬於未來的房產科技服務，因此針對軟體開發、網路系統、數據分析、產品企劃、數位行銷五大領域，擴大招募上百位優秀人才，持續探索科技在房地產服務的應用可能。

永慶在開拓企業版圖、優化服務之餘，也持續為員工打造幸福職場。永慶在薪資成長、升遷發展、技術深化，員工職涯的三大面向皆有完整規劃。永慶房屋不僅已經連續五年為總部同仁加薪，也有透明的升遷制度幫助員工在集團內部發展。針對資通訊同仁，除了能夠在「PropTech Workshop」中透過實作快速提升專業技術、分析技巧、專案執行和簡報提案能力；永慶科技團隊亦不時舉辦技術分享會，鼓勵同仁相互交流最新技術和發現，不斷精進自身專業能力。

永慶房產集團有著以創新為導向的風氣、講求交流合作的文化、和完整的制度和福利，不僅是企業穩定成長的強大動能，也是數位人才發揮專業、提升自身能力的絕佳環境。歡迎各界優秀人才加入永慶的行列，為自己開拓更寬廣的人生視野。