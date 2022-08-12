前旅美投手林凱威披上龍袍中繼出賽4場，昨天面對統一獅中繼登板失2分，這也是他返台後首度失分，今天賽前看到他與味全龍總教練葉君璋「切磋」，兩人針對看到的問題做討論，葉總說：「我看到的跟他投出來的感覺，想法很接近，相信他可以更好，若調整到百分百，球速一定會再更快。」

林凱威昨天在第8局登板，中繼1局面對6人次，被敲3支安打、失2分，但也拿下個人第2個中繼成功。林凱威表示，自己的投球動作有點跑掉，身體開太快，就剛好有機會可以跟葉總聊一下，剛剛葉總看完後也有找到些感覺，希望表現一場比一場好。

賽前特別與林凱威切磋，過去是捕手出身的葉君璋親自接捕，「我跟他說沒有接過你的球，接一下，剛好凱威也說有事想要找我。」被問到有沒有接到林凱威的「極品滑球」？葉總笑著說：「都是接直球啦！他的滑球我接不到。」

兩人針對過去4場比賽內容、投球做討論，葉君璋指出，兩人想法、看法滿一致的，「我知道他這幾場狀況不是百分百，沒有百分百的點是滿接近的。」他認為，林凱威是名很有經驗的選手，只需要給些想法就沒問題，「相信他可以越來越好，可能是剛回台給自己太多壓力，但棒球就是這樣，越這樣不一定就能表現更好。」

除了一頭爆炸頭十分有特色，林凱威的「緊身九分褲」、會露出一小截襪子也吸引不少人目光，他表示，自己在小聯盟2A時也是穿這樣比較緊的球褲，「之前有看過有些大聯盟的球員會這樣穿，我自己是喜歡比較合身的衣服，穿衣服主要是穿自己喜歡、舒服的，不是要給誰看的。」