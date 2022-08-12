聯合國2015年時宣布「2030永續發展議程」，通過17項永續發展目標 （Sustainable Development Goals, SDGs），明確擘劃全球未來努力方向。12日在APSAA 2022 亞太永續行動獎中，臺南市以SDGs目標7「確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源」項目獲得「亞太永續行動獎銀獎」，副總統賴清德、國科會政務副主委林敏聰皆到場參與盛會。

臺南市長黃偉哲說，為加速推動綠能發展並建構友善綠能投資環境，2020年成立綠能科技產業推動中心，運用數位科技積極推動綠能運用發展，統籌綠能科技政策，透過架設再生能源資訊地圖推廣太陽光電，提供快速便民的服務，引入民間投資發展綠電，再吸引國外優質大廠進駐，形成綠電、投資、就業三大要素的正向循環。

臺南市經發局長陳凱凌表示，自2019年啟動的陽光電城2.0計畫原定於2022年達成備案容量2GW的目標，已於2020年年底提前達標。

根據統計資料顯示，截至2022年7月底止，臺南太陽光電同意備案件數已達1萬343件，其中屋頂型太陽光電備案量為1451MW，地面型太陽光電備案量為2065MW，總計達3516MW，未來也將啟動陽光電城3.0計畫，持續努力推動綠能政策，落實節能和儲能之目標，而且會將充滿人文歷史底蘊的古都融入現代科技，打造低碳永續城市。(記者張雅雲/台南報導)