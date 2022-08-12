「如果有一種工作，只要3到4年就能靠自己的力量在北市買房，為什麼我不挑戰看看？」目前在永慶房屋擔任經紀人的蔡幸芸，第一份工作在事務所裡擔任會計，雖然工作穩定，但每年調薪幅度緩慢，扣掉基本生活開銷，對她來說，若想靠自己在北部置產，根本難如登天。因此幸芸在30歲那年將職涯規劃轉向，決定踏入能挑戰高薪的房產業務，只用了4年就從房產素人晉升店長，不只年年收入破百萬，也在34歲時成功買房圓夢，接下來，幸芸還給自己更高的工作目標，要挑戰200萬年薪，站上人生「薪」高峰！

月領30K一年只能存6萬 低薪促轉職

身為台中人的蔡幸芸，大學畢業後為了尋找更好的就業機會，從中部北上就業，但第一份會計工作月收入只有30K，再加上北部普遍較高的物價消費，以及固定的租屋開銷，讓初入社會的幸芸，不只生活品質難以兼顧，想要儲蓄更是難上加難。她無奈地說，「一個月存5千，一年下來存款只增加了6萬，真的不知道自己為什麼要工作」。

除了職涯前景有限，讓蔡幸芸冒出轉職的念頭，她也在從事會計工作幾年後發現，每天敲打電腦、計算數字的職場生活，逐漸壓得她喘不過氣，所以幸芸下定決心轉換工作跑道，投入職務靈活彈性、不問學經歷背景，還有機會挑戰高薪收入的房仲工作。蔡幸芸表示，在比較多家房仲業者後發現，永慶房屋提供業務新人前9個月每月5萬收入保證，讓她感到最安心，不怕新人時期沒有業績就沒收入，另外，一對一師徒制訓練，也讓她不擔心入行時沒人帶、沒人問，有信心能快速上手。

永慶房屋提供新人前9個月每月5萬收入保證，以及一對一師徒制培訓，無業務經驗的蔡幸芸(左一)也能快速上手！圖/永慶房屋提供

完整訓練助上手 重新掌握事業主導權

蔡幸芸分享，從會計轉職後，她照著公司給新人每月學習目標，按表操課，持續進修自己的專業知識，再跟著師徒制的指導學長姐帶客戶看屋，累積實戰經驗，讓她半年內就成功開發一組客戶、完成第一筆成交，如今已是年年收入破百萬的專業經理人！幸芸認為，「沒有挑戰不要說自己不行！就算在入行前對房市完全不了解，只要跟著公司設定的培訓步調，在永慶做業務真的不難」。

蔡幸芸除了在永慶收獲高收入，她也在工作中重新找回成就感。「以前的會計工作，每個人就只是公司裡的小齒輪，只要完成自己的任務就好，所以職務內容非常單調重複，但房仲完全不同，可以和各式各樣的社會人士交流，人生眼光自然完全不同。」幸芸分享，永慶的月月晉升制度透明、沒有年資限制，只要績效達標，每個月都有加薪及升遷的機會，因此她也持續維持一年比一年更出色的業績表現，從開發客戶進階至銷售達人、經營人脈，幸芸給每年的自己都設定新的目標，荷包賺飽飽的同時，也牢牢掌握事業的主導權。

打破業務迷思 展現女力拼200萬年薪！

在永慶房屋的工作經歷，也讓蔡幸芸改變對業務的刻板印象，她指出，由於永慶房屋擁有彈性工作8小時制度，她才發現，原來不是所有業務都要犧牲休息時間早出晚歸，在永慶，每個月都可以按照行程規劃，提早排定上下班時間，想要安排假期與家人朋友也出遊完全不是問題，享受高薪的同時，卻能擁有比一般上班族更彈性的休假制度。

除此之外，女性細心、善於洞察客戶需求的特質，也打破她女性不適合當業務的迷思，幸芸表示，女性所能展現的親切感與親和力，經常比男性業務更受客戶的信任，只要掌握銷售專業，提早幫客戶想好買賣屋的完整計畫，不用東奔西跑、盲目找客源，也能成為年薪百萬優秀經紀人。

蔡幸芸表示，自己從業務素人晉升永慶房屋直營店店長，不過短短4年時間，不只收獲了令人稱羨的事業成就，也在34歲時成功買房，接下來還有機會挑戰200以上的年收入！她鼓勵渴望收入高薪的求、轉職者，一定要給自己一次機會，永慶的團隊共戰文化，不用怕沒經驗沒人帶，只要積極進修，說不定入行的第一年就能拿下永慶的新人王、在第二年收獲百萬年薪！