民進黨12日下午召開記者會，宣布桃園市長參選人林智堅退選，由立委鄭運鵬取代參選。對此，基隆市長參選人蔡適應12日下午視察新山水庫時表示，林智堅滿委屈的，他在新竹市長任內表現很好，退選是他的抉擇，仍肯定他新竹市長任內表現。

蔡適應12日下午視察新山水庫，並與自來水公司一區處處長李文峯、新山淨水廠廠長蔡泰山等人，就基隆市中正、信義兩區缺水的狀況交換意見。蔡適應受訪時，談到桃園市長參選人林智堅退選，他表示，林智堅與基隆市長林右昌一樣，任內的表現都受到市民的肯定。正因如此，民進黨中央才會徵召他參選桃園市。

蔡適應指出，雖然林智堅有論文風波，但仍要肯定他在新竹市長任內的表現。林智堅表示他將持續捍衛自己的名譽一事，蔡適應也會繼續支持他對自己論文及名譽的堅持。

在談到接棒參選桃園市長的鄭運鵬時，蔡適應表示，他與鄭是前後任的立法院黨團幹部，本來就很熟悉。他指出，鄭運鵬問政犀利，也在桃園連任多屆立委，不僅熟悉桃園，桃園市民對他也很熟悉。因此，他認為鄭運鵬有機會順利接棒鄭文燦的施政。