民進黨桃園市長參選人林智堅（見圖）12日在祕書長林錫耀陪同下召開記者會，宣布退選。（郭吉銓攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅12日宣布退出桃園市長選戰。國民黨台北市長參選人蔣萬安今直呼「大杯無鹽」，蔡英文總統才下令全黨挺堅，民進黨台北市長參選人陳時中仍然不斷為他辯護、瞎挺，不到幾個小時就翻車，陳時中道德標準透過這件事情看得非常清楚。

蔣萬安今天下午參與松山慈祐宮中元普渡活動表示，「我只能說『大杯無鹽』」，蔡英文總統才下令全黨挺堅，結果也不過兩天，林智堅昨天也說要捍衛人格、參選到底，陳時中仍然不斷為他辯護，幫他說話，甚至批判所有質疑林智堅論文的人是草率判斷不道德，不到幾個小時就翻車。

他表示，證明林智堅抄襲是明顯，只有陳時中在瞎挺，陳時中道德標準如何，台北市民透過這件事情看得非常清楚。

蔣萬安強調，台大的教授們也已經經過非常縝密的審查、做出判定，但是陳時中一直來為他辯護、幫他講話，說是盟友、同一艘船上，身為政治人物最基本的誠信、學術論文倫理這樣的標準，從這件事情看得出他標準是如何。