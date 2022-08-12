緬甸前實質領袖翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問杜內爾遭緬甸軍政府拘禁，且被控違反殖民時代的「政府機密法」。熟知這起案子的消息人士今天說，杜內爾拒不認罪。

緬甸軍方2021年2月發動政變，推翻了文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），杜內爾（Sean Turnell）隨後就被拘捕。

法新社報導，緬甸軍政府法庭採行秘密審判，記者無法旁聽。受審的杜內爾被控觸犯「政府機密法」（Official Secrets Act），若被定罪，最重可能被判14年有期徒刑。

消息人士說，杜內爾身體狀況良好，「昨天出庭應訊…他不認罪」。

緬甸軍政府自掌權以來就關押數以千計力爭民主的抗議人士，其中許多人面臨指控，人權團體譴責這些司法行動均出自政治動機。

軍政府並未公布杜內爾所涉罪行的確切細節，但國營電視台報導，他曾接觸「國家金融機密資訊」，還企圖逃到國外。

今年6月，杜內爾一案轉由首都奈比多（Naypyidaw）一所監獄內的特別法庭審理。

杜內爾和同案被告翁山蘇姬先前曾現身在奈比多特別法庭的每週例行聽審。

澳洲副總理馬勒斯（Richard Marles）今天向記者談到杜內爾的案件說：「我們希望有透明度，能實行正義和程序公平。」