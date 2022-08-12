台灣港務公司12日表示，配合府院核定的「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」開發計畫，高雄港埠旅運中心重新調整辦公空間規劃，進行招商提供關聯產業進駐，加速推動園區產業鏈結，其中做為港務公司辦公空間的「塔樓」6樓到15樓、以及群樓的裝修及智慧化應用統包工程，正式對外公開招標，預算金額約5.64億元，今年9月上旬開標。

港務公司表示，高雄港埠旅運中心為高雄港岸運輸設施，是「高雄港客運專區」及「亞洲新灣區」計畫的一部分，這座擁有地下2層、地上15層，具有「立體堆疊」意象的旅運中心，其外觀為國內最大3D曲面金屬帷幕單一建築，以海浪流體意象設計，形塑高雄海洋國門地標，是為迎合新科技時代的趨勢同時將打造為現代化智慧旅運大樓，提升旅客服務品質，並帶動周邊地方繁榮與發展。

港務公司說，配合亞洲新灣區5G、AIoT（人工智慧物聯網）創新園區正式啟動、以及亞灣2.0計畫推動，港務公司希望藉助此一智慧化應用工程建置的推動，提升旅運中心物業及營運管理的服務品質及效率之外，也將成為結合相關技術應用的實證場域之一，成為重要意象地標。