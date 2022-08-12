年底台北市長選戰呈現「三腳督」，前北市議會議長吳碧珠11日斷言絕不會出現棄保。國民黨台北市長參選人蔣萬安今指出，「棄保一直不在我的選戰規畫當中」，他持續一步一腳印，與民眾互動，讓己成為台北市民最優先選擇。

蔣萬安今天上午前往欣欣客運木柵站參訪，近來民進黨批評蔣萬安雖打青壯派形象，一言一行卻像老國民黨，但蔣萬安後援會蔡正元則反酸「台灣年輕人那麼容易被民進黨騙，被騙去柬埔寨有什麼好訝異的？」。

對此蔣萬安回應，納入各方支持力量，有非常豐富經驗前輩，也有年輕活力發言人團，很多參與的夥伴來自各行業打選戰，吸納各方優秀人才，一起打贏年底選戰。

另也傳出團隊有內鬼，將蔣萬安的行程提供給民進黨。蔣萬安痛斥，這完全空穴來風，民進黨不需要刻意操作分化，團隊向心力很強，接下來剩下100多天選戰，大家持續加倍努力，朝向年底為市民最大貢獻的目標邁進。

媒體問及國民黨副主席夏立言訪陸時機惹議，蔣萬安指出，就他的了解，他們這次出訪主要目的是去了解台商、學生、創業年輕人面臨的困境。對於訪中行程替蔣萬安募款？蔣萬安說，「我不知道」，黨中央的目應該就是去了解在地台商面臨的困難。

至於台北市副市長黃珊珊傳出27日請辭，蔣萬安表示，這是她個人的決定，市民朋友不希望行政資源濫用，甚至在選舉過程沒辦法維持行政中立。