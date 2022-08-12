同欣電(6271)周五召開線上法說會，法說前成功收復200元關卡、月線上，大漲4.65%作收。手機等消費性需求下滑，客戶庫存處於高水位，公司認為第三季營收將有單個位數季減，下半年整體營收持平至小幅成長，在匯率、產品組合控制得宜下，毛利率仍可維持。

同欣電車用影像擴產進度及未來規劃，預計八月底一樓辦公室將淨空，人員轉移至新的辦公室，明年初新竹廠無塵室動工，明年第二季讓客戶認證，明年底客戶認證完成，2024年即可進入量產，並在2024年底進入滿載狀況，2025年開始客戶需求計畫。一樓完成前仍有陸續擴產計畫，產量可增加兩成，若一樓完成後可望再增加兩成。

同欣電八德新廠進度與未來功率模組發展方向，建廠方面，因受到供應商缺料影響，評估將遞延兩個月，差不多十月初再為轉廠作業

同欣電由於宏觀經濟、大陸封控持續與否等不確定性，公司看到客戶庫存處於高水位，消費性產品需求疲弱，公司預估，第三季營收將有單個位數季減。公司對於祭出庫藏股與否也表示，將審慎評估中。而消費性需求疲弱下，對於價格壓力方面，公司也認為，目前會盡量配合客戶，但壓力不大。

同欣電第二季成長仍由車用帶動，手機弱一點，但第三季將面臨更明顯影響，手機預計下半年下滑，其中安卓等客戶踩煞車力道較大，手機市況不好、庫存較多，龍潭稼動率確實不佳，公司也順勢提高競爭力、改善良率、提升生產效率，除了大陸客戶，日韓客戶也努力爭取訂單並做準備。不過目前車用比重勝過手機，未來車用占比也將超過一半，而客戶庫存也調整完成後，明年手機營收仍可望向上。

同欣電認為第三季營收將有單個位數季減，下半年整體營收持平至小幅成長，下半年稅率預估20-22%之間，第三季毛利率上，匯率幫忙，加上產品組合控制得宜，客戶需求面仍算健康，毛利率仍可維持。