各國入境政策逐步鬆綁，看好越來越多人已開始計畫下半年飛出國旅遊，易遊網攜手韓亞航空獨家祭出「韓亞日」快閃活動，冬季航班全航線5%優惠，8月15日上午11點至8月16日上午11點限時24小時開賣，飛首爾來回票價含稅最低1萬2580元，以堪稱傳統航空最低票價搶客。

易遊網攜手韓亞航空，於8月15日推出全航線24小時限時快閃價。（易遊網提供）

「韓亞日」快閃活動的開賣航線包括首爾、巴黎、倫敦、羅馬、巴塞隆納、伊斯坦堡、洛杉磯、舊金山、西雅圖、夏威夷、紐約共12條航線，可訂購之搭乘區間為9月1日至12月25日。其中，由於韓國7月已開放國際旅客入境自由行，加上8月台灣旅客享限時免簽的利多，根據易遊網機票銷售顯示，已帶動首爾訂票量成長超過5成。

易遊網表示，受疫情和通膨等環境因素影響，回不去的票價全民超有感，長程機票漲幅甚至高達1倍以上，想要赴歐美旅遊，若負擔不起動輒4、5萬塊起跳的直飛票價，透過轉機方式就能省下不少旅費。

擁有眾多歐美熱門航線的韓亞航空，此次長程線快閃票價，以近期最熱銷的航點倫敦來看，來回最低含稅3萬6215元起，和直飛票價相比現省約1萬元。不論是想前往倫敦、巴黎、洛杉磯和舊金山等長程熱門航點，或是想探索近期竄紅的神秘國度土耳其，感受濃厚的異國風情，可趁這波優惠搶票來大省荷包。

優惠票價僅獨家於易遊網官網與APP銷售，8月15日上午11點開搶；若想獲得更多加碼回饋，使用「玉山易遊卡」下單，機票消費最高享10% eMoney回饋，辦卡還可享有800元訂房金，國內外飯店都可折抵，機票、飯店一次省好省滿。