民進黨新竹市長參選人沈慧虹12日響應國際青年日，舉辦「虹姐滑板體驗課」，體驗上板、收板等滑板基本技巧，她說未來將持續推動「舊城再起三部曲」，透過「特色街區風貌計畫」，補助店面50萬元，做立面、招牌的規畫，盼為舊城區找回人潮。

沈慧虹12日在市議員陳建名、曾資程、鄭美娟、施乃如，議員參選人劉彥伶、楊玲宜、林盈徹陪同下，由新竹市體育會滑板委員會嘉迪老師及多名滑板青年，帶著沈慧虹學習上板、收板等滑板基本技巧。

沈慧虹指出，過去竹市缺乏滑板練習空間，時常需要冒著風險在城市的縫隙中練習，2018年市府看見滑板族的需要，投入4900萬元，將荒煙蔓草的頭前溪左岸，打造成左岸滑板公園。

過程中，由嘉迪老師擔任專業設計顧問，給予滑板練習場地各項意見，同時也因新竹地檢署檢察官許大偉積極偵辦原址上佔用國土、傾倒廢棄物等案件，現在竹市才能有首座符合專業比賽規格的滑板場地。

嘉迪老師在20年前接觸滑板運動，進而在新竹開店，同時也將滑板運動推廣至各大校園，除了在滑板公園玩板，他也在舊城區勝利路開了潮店，他感謝市府打造專業滑板公園，讓滑板族有好的空間練習。

沈慧虹認為，政府應該作為最好的中介平台，讓不同領域、文化的人相互交流，未來也會舉辦「次文化市集」。

針對舊城區，沈慧虹也提出「舊城再起三部曲」政策，其中1項「特色街區風貌計畫」，將補助店面50萬元，做立面、招牌的規畫，盼未來有機會在被稱為「潮流街」的勝利路實現，找回人潮、復興舊城。