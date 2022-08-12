年少時期的我們解讀愛，可能是不惜一切付出、無條件的包容。不過印度一名「愛到卡慘死」的少女，選擇抽出感染愛滋病毒男友的血液，並注射自己體內，以證明對他無堅不摧的愛。

The girl hails from Sualkachi district in #Assamhttps://t.co/KkkDrbqire — IndiaToday (@IndiaToday) August 10, 2022

根據印媒《今日印度》(India Today)報導，來自阿薩姆邦的15歲少女透過臉書認識現任男友，3年來一直維持友達以上、戀人未滿的狀態，之後才正式成為男女朋友。遇到初戀情人像是被什麼附身似的，女孩投入自己的全部在這段感情，看的出來兩人頭愛的程度嚴重失衡。儘管如此，小倆口生活總是形影不離，期間3度私奔到月球。

她一再聲稱「我願意為了男友赴湯蹈火」，明知道對方感染HIV還是願意「分擔痛苦」，選擇抽出他的血液注入自己體內。她表示，「我不在乎我怎麼了，我只想讓他早點解脫…」話又說回來，不知道這是哪門子的治療方式，只能說愛的力量真偉大，事後少女父母得知消息時氣到差點中風，被罵到臭頭，所幸檢測報告出來呈現陰性。