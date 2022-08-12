大陸人民最高檢察院「高檢網」12日通報，中國銀行保險監督管理委員會上海監管局前黨委書記、局長韓沂涉嫌於浙江、湖北、上海任職時涉受賄罪嫌一案，經大陸國家監察委員會、浙江省監察委員會指定管轄，由杭州市監察委員會調查終結後，向杭州市人民檢察院移送審查起訴。近日，杭州市人民檢察院依法向杭州市中級人民法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告韓沂享有的訴訟權利，並依法訊問了被告，聽取了辯護人的意見。

杭州市人民檢察院起訴指控：被告韓沂利用擔任前中國銀行業監督管理委員會浙江監管局黨委委員、副局長、黨委書記、局長，前中國銀行業監督管理委員會湖北監管局黨委書記、局長，前中國銀行業監督管理委員會現場檢查局局長，中國銀行保險監督管理委員會上海監管局黨委書記、局長等職務便利，為相關人員在逃避監管、企業改制、人事任免等事項上提供幫助，直接或通過他人收受相關人員給予的財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

值得一提的是，2018年12月上海銀保監局揭牌儀式上，韓沂發表就職演講，他表示要嚴格機構改革期間廉政和紀律要求，切實以賴小民嚴重違紀違法案為反面典型，堅持以案為鑒，以案促改，深刻反思，汲取教訓，補齊制度短板，堵塞制度漏洞，落實制度規定，依法監管，嚴格監管，一手抓全面從嚴治黨，一手抓金融風險防控，在新的起點上開好局、起好步，以新作為開啟新篇章。