《美女與宅男澳洲篇》情節感動人心。（TLC提供）

戀愛實境節目近期受到不少歡迎，不只參賽者個個是俊男美女，尺度也一個比一個大。然而在現實生活中，帥哥不一定遇上美女，有時反而是有社交障礙的怪咖阿宅能順利抱得美人歸。顛覆大家對戀愛實境秀想像的節目《美女與宅男澳洲篇》邀請10位正妹和10位宅男齊聚一堂，踏出各自的舒適圈追尋自我，他們將共同面對一連串真實的生活挑戰。有人母胎單身，也有人受夠了膚淺的帥哥， 朝夕相處後，看似二個不同世界的人，是否可以點燃愛的火花或結交一生的紅粉知己，甚至有機會抱回10萬美元 !

有如《美女與野獸》真人實境版的《美女與宅男澳洲篇》，由英裔澳籍女星索菲蒙克（Sophie Monk）主持，在每一集節目中，她將擔綱裁判要角。首集，索菲先為美女與阿宅們初步配對，接著實施互動考驗，選出勝利隊伍，獲得進一步獨處約會的機會。再透過社交派對活動，觀察美女阿宅的互動，重新配對。在4週內，10位知性感性兼具的美女們，將發揮「我不入地獄，誰入地獄」的精神，與怪咖阿宅捉隊闖關，爭取「獨處約會」的機會，而10位身懷絕技卻乏人問津的阿宅們， 該如何突破異性間的溝通障礙，拿到開啟美人心房的愛情鑰匙？

首集中，害怕成為人群焦點的阿宅，必須站上舞台與美女合作擔任海豹專業訓練員，並在上百位觀眾現場表演。而主持人索菲蒙克則邀來海洋哺乳動物飼養員一起在旁觀察他們的默契與臨場表現，希望透過這個活動能讓彼此培養默契並且建立信心。只見宅宅們有人使出渾身解數， 用精采的演出搏得美人另眼相看， 有人則嚇得冷汗直流， 最後由「電玩迷米契爾 ＆ 公主控舞者艾希麗」與「武術宅男喬治 ＆ 超嗨搞笑女萊緹夏」率先通過考驗，獲得一次難忘獨處約會。米契爾及喬治也都分別在獨處時以「真誠且直接的眼神」獲得女方青睞，點燃了愛火。

緊接著節目精心打造了為美女和宅男安排的社交派對，這個活動最關鍵也最殘酷就是必須拆散不合拍的2人，進行重組配隊。可說是火藥味十足，「健身辣妹」伊萊莎在派對上，狠甩搭檔「數學老師」亞歷山大，積極搭訕與室友琪拉配對的最帥宅男詹姆士。琪拉為了保護自己的隊草，旋即展開激烈的戀愛保衛戰。這一輪社交派對活動，人人有機會可以和自己心儀的怪咖阿宅或婀娜美女配對成功，不過，人人沒把握。《美女與宅男澳洲篇》系列節目今（12日）起，星期五晚間8點TLC旅遊生活頻道播出。