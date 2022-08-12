強大的靠山足甘心！1名女網友日前因車禍受傷，三餐需靠婆家幫忙，但婆婆竟屢次拿昨晚「已酸掉」的食物加熱給她吃，還說「東西熱過了就可以吃了」，該女網友最後向娘家訴苦，娘家馬上開來3台車把她載離婆家，並堅決要求離婚，爆料文章曝光網友紛紛喊「有無敵的娘家好幸福，妳會更好的」。

該女網友在臉書「匿名2公社」發文，她日前因車禍導致腳骨折、手撕裂傷，無法下廚只能麻煩婆家幫忙，但她的婆婆不但不願煮食物，或拿泡麵給她，甚至多次拿前一天「吃剩」食物給她；她後來告知丈夫，對方不相信，直到她某次偷偷錄影，她問婆婆食物是酸的，對方竟回「東西熱過了就可以吃了」。

女網友的婆婆屢次拿酸掉的食物給她吃，還說「東西熱過了就可以吃了」，她最後向娘家訴苦，娘家馬上開來3台車把她載離婆家，並堅決要求離婚。（翻攝自臉書「匿名2公社」）

該女網友之後將影片傳給娘家人，她的爸媽、哥哥嫂嫂3小時候開了3台車到她婆家門口，把她的東西收拾好載走，娘家人向婆家人攤牌理論並決定離婚；該女網友認為自從有錢的大嫂嫁進門後，婆婆對她的態度就大變，從前她與婆婆的關係像是1對母女，最後她慶幸自己還沒有孩子。

其他網友留言「你有很好的哥哥弟弟跟父母還有好嫂嫂，這個決定是正確的」、「你有靠的住的娘家，離開那種家庭是你的福氣，也祝你早日康復」、「有無敵的娘家好幸福，妳會更好的」、「這一次的意外是老天給妳機會看清楚身邊的人」、「解脫了也是好事！加油」、「三台車來接你，一整個超可靠的家人」。