富邦悍將啦啦隊成員游游(游涵君)外型亮麗，又擁有姣好魔鬼身材，靠著清新感的活力笑容，吸引大票粉絲追隨，讀逢甲大學時多次攻佔PTT表特版，被鄉民封為「逢甲林志玲」、「啦啦隊林志玲」，近日她的私密床照被瘋傳，身穿小洋裝大露香肩，疑似肩帶沒穿好鬆開，前凸後翹被看光光，引發網友一番讚嘆。

照片中，剛起床的游游身穿藍色小洋裝，慵懶地坐在白色床單上，身體半披純白色系的薄紗外套，替她增添柔美、嫵媚的氣氛，掛在游游身上的細肩帶沒繫好，鬆脫到肩膀之下，一大片少女肌吹彈可破，胸前事業線頗有份量，一雙美腿筆直、白皙，半邊屁股蛋也跟著露出，轉過身後光看背影，給人遐想空間。

游涵君私密床照很受粉絲歡迎。(圖/游涵君 IG)

游游在IG表示一早起來，要去做想做的事情：「見想見的人、說想說的話、築想築的夢、吃想吃的東西……」，儘管她的話這麼說，但只能是願望，她打趣說：「我教練最近耐心快到臨界值了」，隨後曬出4年前的崩壞照，並自嘲：「手機翻到四年前的巔峰小胖游」，可見她較現在肉多，事業線卻更加養眼。

游涵君貼出4年前崩壞舊照，粉絲依舊非常喜愛。(圖/游涵君 IG)

對游游的忠實粉絲們來說，女神級外貌和火辣身材形象無可抹滅，一堆人依舊對她喊道：「這就是早晨最美的日出美景」、「現在也是巔峰狀態呀」、「好漂亮身材好好」、「好性感呢女神」、「轉身看見妳，人生是彩色的」、「辣爆看到這張都醒了」、「這麼美是要出游游寫真了嗎」。