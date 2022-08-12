民進黨今召開臨時選對會通過「換堅」的決定，林智堅主動退選，由立委鄭運鵬接手。民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶召開記者會表示，林智堅到現在還不面對論文抄襲問題，且執政黨還在為他背書，今天「換堅」的結果是民眾的力量撼動了民進黨。而鄭運鵬替林智堅背書說「沒有抄襲」，賴要問鄭運鵬「你的自信哪裡來？你的誠信在哪裡？」

賴香伶說， 今天民進黨「換堅」決定，是民意、知識分子的力量撼動民進黨，使他們不得不在選對會做出決定，這是遲來的學術自主努力成果。針對鄭運鵬要接手參選，賴香伶說，論文門中屢屢幫他的好兄弟、戰友林智堅說了很多「大家不太聽得懂的解釋」，他自己也認為「看過兩本論文對照後，相信林智堅是沒有抄襲的」，賴要問，你對一本被認定40％抄襲的論文的自信從哪來？對護衛林智堅論文的過程有沒有話要說？

民眾黨也發表聲明表示，樂見林智堅前市長知所進退，不過退選只是開始，並非結束，蔡英文、桃園市長鄭文燦等人應該為提名錯誤人選，向桃園市民正式道歉。台灣大學9日認定林智堅抄襲嚴重，撤銷其碩士學位，林智堅拿不出有力證據又三度拒絕出席說明，身兼黨主席的蔡英文總統下令全黨相信林智堅清白，意圖消滅民進黨內質疑聲浪，民眾黨嚴正譴責這種不問是非、打壓言論自由的行為。

民眾黨批評，民進黨尚未對林智堅論文門重創台灣高教環境致歉，反而急著決定讓先前為林智堅強力護航的鄭運鵬接替參選桃園市長，抄襲不可取，顛倒黑白更令人無法接受，可惜民進黨心中只有選舉，棄道德與學術倫理於不顧。