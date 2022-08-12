隨著蘋果公司秋季發布會的日子越來越近，網上對iPhone 14系列新機也越來越多傳聞，包含價格、顏色、功能等資訊都不斷曝光，讓不少果粉期待值只增不減，而近日網上又傳iPhone 14 Pro系列容量將升級，最大儲存空間會提供到2TB容量，相當於一台桌上型電腦的儲存空間，消息曝光後，許多果粉都相當興奮，儲存空間再也不怕不夠啦！下面就向大家介紹更多詳細資訊。

事實上，研調機構TrendForce先前就曾預測，iPhone 14、14 Max儲存空間將會從128GB起跳，最大容量到512GB；iPhone 14 Pro兩款型號的儲存空間起步可能為256GB，並有512GB及1TB的容量可供選擇。不過，也有不少外媒指出，蘋果這次會把128GB及1TB兩種選項移除，並在iPhone 14 Pro系列中額外加入最大2TB容量儲存空間，若是成真，將會是iPhone史上最大容量機型。

除了儲存空間，新功能也是大家矚目的焦點之一，專家推測iPhone 14 Pro會搭載最快最新的A16晶片，後置相機鏡頭升級到4800萬像素，並同時支援8K影片錄製，而前置鏡頭也會升級自動對焦，以及更快的RAM和常亮顯示等新功能。

最後就是大家最關注的售價，今年升級比較多，預計會帶動價格攀升，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max可能會比前代上漲100美元，起售價約落在1099美元（約台幣32800元）和1199美元（約台幣35900元）起，平均售價將上漲15％。