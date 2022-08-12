相信不少人非常喜歡將自己打扮的漂漂亮亮，不僅讓自己看了心情愉悅，也能展現出自身風格，然而大家除了能在妝容及穿搭上用心外，還可以在髮型上增加亮點，雖說頭髮本身就能用染燙增添造型感，不過若是有吸睛的髮飾襯托，那麼一定更能提升整體的氣勢及氛圍，因此以下就為大家推薦3種韓星最愛的髮飾，讓大家外出時的回頭率能瞬間飆升。

寬版髮箍

近年來超流行的寬版髮箍是不少明星們的愛用髮飾，又寬又膨的髮箍不僅能增加顱頂高度，顯眼又吸睛的放大面積更是抓人眼球，若是能配上同色系的服飾，那麼整體的穿搭會更加協調，尤其大家若是想穿出千金大小姐風或是Y2K風格，那麼寬版髮箍一定是必不可少的配件呀！

超大蝴蝶結

蝴蝶結非常適合喜歡將頭髮綁起來的女孩們，紮上高馬尾和丸子頭後，再以黑色的放大版蝴蝶結裝飾，瞬間讓氣質升級，且還能夠為頭頂增添亮點，而短髮的女孩們也能以公主頭的方式將蝴蝶結綁在後面，清爽又可愛的氣息中又多了些許成熟，且蝴蝶結不僅能搭配洋裝，就連身著牛仔褲及白T也很適合唷！

亮鑽髮夾

相信亮鑽髮夾一上頭，大家馬上就會成為全場的焦點！日常生活中若是夾上亮鑽髮夾或許會被其他人說太浮誇，不過大家可以選擇面積及亮鑽較小的樣式，而在穿搭部分可以選擇較素淨的搭配，千萬不要將七彩顏色穿上身，如此一來就不會讓整體太過誇張，最後也建議大家在妝容打造部分可以偏濃一些，否則太淡的妝容是會撐不起閃閃亮鑽造型的。

髮型雖然看似簡單，但若加以裝飾也能增加不少女神風範，女孩們若是想提升自己的穿搭完整度，不妨可以參考上述髮飾的選用，相信一定能替大家增加造型亮點，獲得超高的街頭回頭率。