台東某兒少機構2019年至2020年發生收容少年遭性侵及不當管教，監察委員今天針對台東縣政府提出糾正。台東縣府回應，案件依相關程序進行調查裁處，對於監察院糾正深表遺憾。

監察院表示，台東縣政府社會處輕縱及包庇安置機構人員的不當對待，違失行為情節重大，10日提案糾正台東縣政府獲監院聯席委員會通過。監察委員葉大華、紀惠容、林國明在12日舉行記者會說明調查過程。另於4日彈劾台東地院前主任調查保護官洪幸、士林地院法官姜麗香、高雄地院法官侯弘偉。

台東縣政府回應，社會處已針對6名人員進行完整調查，並已召開審認會議決議其中2名事證明確進行罰緩新台幣6萬元、公佈姓名及不得擔任負責人或工作人員1至3年，其餘人員查無具體事證

縣府說明，案件已依相關程序進行調查裁處，另審認工作人員照顧的行為是與機構管理問題有關，對於機構做出適法處分，處以12萬元罰鍰，已命令6個月限期改善，未如監院所指情事。本毋枉毋縱確保兒少照顧品質目標努力，對於監察院的糾正深表遺憾。