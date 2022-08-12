中秋節將近，在疫情生活之下，半島精品店仍不忘全心投入公益活動，與家扶基金會攜手關照弱勢家庭，今年中秋團圓夜，半島精品店捐贈「經典奶黃月餅」給弱勢家庭共同享用，感受團聚溫馨的佳節氣氛。

物資發放照片（圖∕業者提供）

今年半島為傳統注入新意，特別推出三款新作「半島精選名茶奶黃月餅」，以及由米其林星級名廚、半島酒店中式餐飲顧問鄧志強師傅構思的兩款嶄新口味「蛋黃芝麻豆蓉月餅」、「鹹檸檬白蓮蓉月餅」，新派口味月餅開啟您的味覺饗宴；名茶月餅禮盒集半島兩大名物「精選名茶」與「奶黃月餅」之妙，品嚐輕盈不膩的中秋新滋味；更推出精選中秋禮物籃，售價由3,488新台幣起，每款均滿載半島月餅及精選食品。各款月餅禮盒不管在寓意、口味上都滿載心意，絕對是中秋團圓與親朋共享之雋品。

商品照（圖∕業者提供）

顧客欲選購馳名半島月餅，可光顧下列各銷售點 :

（圖∕中時製）

顧客亦可洽詢以下官網與粉絲專頁，獲取更多訂購資訊：