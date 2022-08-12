宜蘭縣政府今天（12）宣布，1665新店-宜蘭國道客運，8月18日通車，宜蘭端規畫停靠礁溪轉運站及宜蘭轉運站，台北端規畫停靠捷運大坪林站、捷運景美站及公館站等3處站位，方便民眾旅遊及通勤往返。

縣府交通處表示，1665線營運初期平日（周一至周四）提供38班次往返、假日（周五至周日）提供60班次往返，配置無障礙大客車服務民眾，車上皆有提供多卡通驗票機設備，民眾使用悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證即可搭乘，敬老卡、愛心卡等卡種亦享有半票之優惠票價。

交通處表示，1665新線路推出前，宜蘭新北往返僅有2013年通車的9028蘇澳-新店路線，縣府為節省宜蘭返新北的通勤時間，吸引民眾改搭乘公共運輸，2016年12月、2017年4月曾爭取9028蘇澳-新店路線增停宜蘭轉運站，但該計畫未獲通過。

縣府提出應變計畫，2017年10月提出新設「宜蘭轉運站-新北新店」路線的構想，並提送計畫，公路總局在2017年12月召開第一次專案小組會議，2019年2月第一次由客運業者核准籌備經營，惟因籌備逾期1年後廢止，經2021年4月第二次公告後，順利由統聯客運得標。