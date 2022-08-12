身體半側軟癱、眼歪嘴斜是一般中風給人的印象，但真正的危機在於，相較於大中風，老人家最常發生的其實是大腦血管的輕微梗塞或出血，它可能症狀不顯眼，或根本沒徵兆，讓人很容易掉以輕心。

新光醫院做過研究，1萬3千多名民眾到院做健檢，在711位發現大腦影像上有缺血性中風病灶的病人中，高達九成渾然不覺腦裡出了事。這種「不自覺型中風（silent stroke）」的小傷害，若慢慢增加，也跟記憶力減退、憂鬱、動作遲緩等症狀有關，卻不易與中風聯想在一起。

例如，本來健步如飛的老年人走路愈來愈慢、需要人攙扶，原本能扣鈕扣、按遙控器等精細動作不能做了，常一個人發呆或變得易怒、說話咬字不清，家人常以為是老了、筋骨退化了、或性格變固執，卻不知可能已開始有腦細胞壞死。

這些小病灶可能因發生在不明顯影響感官的大腦區域，或是小血栓自行溶解，症狀就減輕或消失，不易警覺是中風。麻煩的是，發生不自覺中風後，日後2~4年內再度中風的風險是一般人的2~10倍。

老化和三高是中風高風險因子。研究顯示，不自覺中風的人中，60歲以上佔10％，70歲以上佔21％，顯示年紀愈大，罹病機率愈高。三高、腰圍粗（肥胖）、頸動脈硬化者，尤其是高危險群。

除了這些風險因素，40歲以後四分之一的人會發生心房顫動，房顫會提高5倍中風機率。正常人心跳平均每分鐘跳動60~100次，如果發現脈搏次數過低或不規律，要趕快看醫生。林口長庚紀念醫院心律不整暨電生理中心主任王俊傑指出，心房顫動會使心房部分血液流動不佳，容易凝結出血塊，可能隨血流塞住腦血管，每5~7個中風病人就有1名是房顫問題造成。

40歲以後，如果家族史有腦中風、心血管疾病或糖尿病、高血壓的人，可考慮接受腦部影像檢查，可以早期發現或評估腦血管病變危險性。另外，也建議40歲以上每年定期健檢加做心電圖和頸動脈超音波，以檢查是否有心房顫動，並測量頸動脈內層厚度和動脈硬化的程度，以了解中風風險。

容易被忽略的9個中風症狀

●忽然暈得厲害，暈到走不穩、不想說話或口齒不清

●忽然一邊看不清楚，眼前變黑、物體變形或模糊

●間歇性跛行，俗稱「腳中風」，例如原本可走半小時，現在沒多久腳就痛到

無法走，需要站一下等血液回流才能繼續走，這可能是周邊動脈硬化的徵兆

●一隻手或腳突然無力、抬不起來、手中物品掉地上

●頭痛到噁心想吐、畏光、怕吵

●忽然一邊耳朵聲音變小、聽不到

●類似癲癇症狀，出現不由自主的行為，例如一直繞圈或一直開關門

●複視，看物體時出現雙影

●說話突然大舌頭、含糊、失語，或聽不懂對方說的話

中風2件事別做：

●不要刺指尖放血或按壓人中

一般人無法判斷是缺血或出血性中風，若是出血性，扎針刺激神經會使血流加速，出血範圍反而擴大。且不論是腦血管堵塞或出血，放血都無法解除症狀，反而延誤送醫。

●提醒長輩不要等子女下班回家才就醫

手忽然沒力或講話突然不清楚，長輩通常會覺得怪怪的，但不以為意，或想等兒女下班才去醫院，往往錯過黃金治療時間，甚至讓日後失能程度更嚴重。

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