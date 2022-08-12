前新竹市長林智堅因深陷論文抄襲爭議，今宣布退選桃園市長，林昨受訪時透露，他出席中華大學學倫會時，有教授拒絕與他的律師換名片。國民黨台北市議員王鴻薇炮轟，「這不是廢話嗎？」這不是碩一新生茶會，林智堅是真的不知道，還是想公然施壓？如此無知的舉動更讓中華大學及學術界傻眼尷尬。

王鴻薇指出，昨天林智堅大張旗鼓前往電視台錄影，出來後接受媒體訪問，針對中華大學學倫會說明，但說明卻完全自曝其短，公開抱怨中華大學學倫會問太細，更語出驚人，居然帶著律師在現場交換名片，更提及有教授不願透露個資，王怒斥「這不是廢話嗎？這是學倫會，不是碩一新生茶會！」

她痛批，林智堅是真的不知道，還是想公然施壓？根據教育部專科以上學校學術倫理案件處理原則第11條，學術倫理案件之評審過程、審查人及評審意見等相關資料，應予保密；受理檢舉、參與審議程序之人員就所接觸之資訊，應予保密。

王鴻薇表示，除了顯現他沒有學術倫理觀念，更是讓人懷疑公然施壓，難怪台大不敢去，這種行徑當場被攆出來都有可能，她要請林智堅說明當天你跟哪些教授換了名片，換名片是不是有審查委員，也請教育部回應，這是不是公然施壓？

王鴻薇說，恐怕林智堅根本沒有接受調查的自覺，風險控管一再出包，林智堅越補越大洞，如此無知的舉動更讓中華大學及學術界傻眼尷尬，林智堅完美詮釋了，財大氣粗的政客，也不過就是如此。