民進黨桃園市長參選人林智堅因論文事件重創選情，今(12)日宣布退選，並由立委鄭運鵬接棒參選；國民黨新北市議員陳偉杰痛批，林智堅謊話說了一個多月，民進黨傾全黨之力護航一人，鄭運鵬算是當中最賣力的，「結果主嫌走了卻又換上護航的」，民進黨的詐騙性質仍然不變，在今天七月半果然依舊鬼話連篇。

陳偉杰表示，直至昨(11)日為止民進黨自總統蔡英文以降依舊逆風力挺林智堅，但包括綠媒在內都已一片撻伐，連新北市長參選人林佳龍都語帶保留說「所有議題討論都要建立在事實基礎上」，但如今的事實就是：一、林智堅論文被台大證實是抄襲的；二、林智堅碩士學位被台大撤銷了。

他說，林佳龍的「事實說」根本就是在勸退，民進黨內恐怕都在等林智堅自動退選，好讓黨中央有台階下，但儘管罪證確鑿，退選的實際原因是由於桃園選情民調的重創，民進黨必須力挽狂瀾所以走馬換將，但林智堅退選聲明中卻仍然不認錯，依舊將理由推給抹黑與攻擊，認為選情已被模糊焦點。

陳偉杰指出，林智堅在今天宣布退選真的很合適，整篇聲明果然鬼話連篇，不但符合今天七月半的調性，更符合民進黨的本性，如今民進黨換上立委鄭運鵬，這位林智堅陣營的頭號大將，在林智堅論文事件爆發後一路走來始終護航，「一個乩童，一個桌頭，有戲一起演，有謊一起說，算是林智堅整齣論文門的最佳護法。

陳偉杰表示，林智堅口口聲聲說選戰已被模糊焦點，但候選人的道德本就是讓民眾檢視的最重要條件，甚至還臨駕在能力與政績之上，民主國家皆然，所以當新竹棒球場事件發生後，連同他的執政能力都遭受挑戰，一個能力與道德都備受質疑的候選人，還有資格參選嗎？同樣林佳龍也屢次表明不選新北市長，被摸頭後又一百八十度大轉變宣布參選；他質疑，當自己的「事實說」脫口而出時，不知耳朵會不會癢，是否也會心虛呢？