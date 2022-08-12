不管是創業、投資，或是展開人生新方向，任何人難免都會有需要大筆資金的時候，出售房產取得資金是許多人的選項之一。但倘若屋主有時間壓力，急需用錢，黑心房仲便會聯手投機客趁火打劫，以「冷凍行銷」或卡低價等方式勸屋主低價出售，投機客取得房產後，再轉手以高價出售賺取暴利。

一位急需用錢而售屋的民眾就遇過類似情事，險些賤賣自身房產。所幸永慶房屋的葉爾浩經紀人即時協助，透過聯賣制度在兩周內幫屋主以正常行情成功售屋，挽回差價高達230萬元！葉爾浩建議，即使有緊急的資金需求，出售房屋時也應多比較各家房仲業者的實價登錄資訊，花點時間多方確認房仲的建議房屋售價是否合理，對自己才有利。

屋主急需用錢又不諳行情 房屋險遭賤賣

永慶房屋永和區的葉爾浩經紀人在一次社區服務中，看見一間店面張貼出售訊息。本著服務的心情，葉爾浩經紀人聯繫上屋主，詢問是否有服務機會。屋主得知葉爾浩來意後，遂提供更多房屋資訊，請經紀人協助分析房價。葉爾浩說明，屋主的店面坪數約23坪，根據實價登錄資訊，周遭社區的店面平均單價大約坐落在85-90萬元，因此建議總價可以設定在1950萬到2070萬元之間。

「真的可以賣到這麼高嗎？」屋主半信半疑。葉爾浩表示，根據實價登錄資訊，屋主的店面確實有這個行情，也主動提供相關資訊給屋主參考。屋主此時才透露，在葉爾浩之前，有其他房仲業者找上他，跟他說這間店面只有1800萬元的行情，也幫他找到一名有意以該價格承購的客戶，勸他趕緊把握出售機會。

「永慶團隊聯賣制度」兩周賀成交 還挽回230萬元差價！

葉爾浩向屋主說，1800萬元的價格太偏離市場行情！若以1800萬元計算，每坪單價僅有78萬元，每坪損失將近10萬元，這已經是賤賣房屋了！就算想要快速脫手房產，也不會是以如此的低價出售。

屋主了解房市行情後，遂同意讓葉爾浩協助售屋。但屋主也表示，因為自己有資金上的需求，所以希望盡速脫手。縱使房屋能夠賣到2000萬元，若是拖太久也會影響到他的資金規劃。葉爾浩店長說，屋主的店面位置優良，再加上2000萬元是合理價格，要在一個月內售出應該不是大問題。結果葉爾浩經紀人憑藉著永慶房屋的聯賣制度，在兩周內就幫屋主找到買方，最終以2030萬元，大約每坪88萬元的單價圓滿成交。交屋後屋主不斷感謝永慶房屋的高效率，也大讚永慶房屋的誠實精神為他挽回230萬元的差價。

不誠實的房仲業者 是民眾購售屋時最大的財務風險

房市上不乏有黑心房仲利用屋主售屋時的資金和時間壓力，聯手投機客坑殺屋主。這些黑心房仲先選擇性揭露實價登錄資訊，讓屋主誤信過低的價格。接著再聯手投機客出低價購屋，而黑心房仲則營造出只有這位客戶願意出價的「機會難得」假象，力勸屋主把握機會趕緊出售。許多屋主因資金和時間壓力，一時不察而賤賣自己的房屋。

葉爾浩指出，不誠實的房仲業者聯手投機客，透過低買高賣坑殺消費者，賺取差價暴利，是民眾在購售屋過程中最大的財務風險。若要避免此類情事，屋主可以多方詢問各家房仲業者的估價分析，同時請房仲業者提供完整實價登錄資訊，屋主可藉此比對各家房仲業者的實價登錄資訊有沒有選擇性揭露的狀況，進而判斷房仲業者是否誠實提供房市資訊。

葉爾浩表示，永慶房屋為保障消費者權益，推出「誠實房價報告書」，內有完整的實價登錄資訊。而且永慶房屋的實價登錄資訊皆為系統統一提供，經紀人無法自行挑選。永慶房屋也推出「真房價保證」宣示不與投機客合作，如果違反，最高將賠償屋主4%服務費。葉爾浩補充，台灣房市日益健全，但還是有不少黑心房仲為了賺取暴利而坑殺消費者，永慶房屋會持續為消費者打造公平透明的房市交易平台而努力。