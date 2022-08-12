保瑞（6472）併購效益發威，第二季獲利激增，EPS以3.52元，交出年增72.55％佳績，上半年也大賺逾半個股本，EPS達 6.13元。由於下半年起將有北美業務團隊所帶進的新客戶開始貢獻營收，預期營運將優於上半年，全年營運表現樂觀。

保瑞近幾年透過自身成長與持續併購，快速提升CDMO量能品質與客戶規模，今年宣布收購伊甸生醫CDMO資產與併購安成國際藥業，更強化並擴大CDMO的範疇，從大分子到小分子藥物，保瑞可提供完整一條龍的服務。

法人認為，從過往併購實績來看，保瑞所有併購案自交割日起即挹注營收，並能迅速在半年至一年內完成CDMO的轉型與效能提升，快速展現效益，今年受惠併購的安成藥，9月1日將進行交接下，第四季起營運頗有想像空間。

保瑞表示，今年度各方面營運表現優異，在業務發展面，與既有客戶的合作穩定加乘，不僅成功調整代工價格，客戶的需求量與訂單量也持續成長；對內亦透過管理達到有效樽節營運成本的目標。除了營收開源、節流有成的雙項成果加持，新客戶的增加也是成長的關鍵。

目前北美業務團隊已頻傳捷報，美國某客戶旗下新劑型新藥目前已經進入技轉階段，未來將分別在竹南及加拿大廠進行量產；另外，與美國藥廠Evofem合作，由保瑞加拿大廠代工的全球第一、也是唯一不含荷爾蒙的處方避孕藥PhexxiR，預計也將在Q4開始帶入營收，業務拓展開花結果與併購後的效益，都可望為下半年帶來強勁的營運動能。