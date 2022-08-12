美股科技股雖回檔，台股12日卻持續上攻，且外資仍小幅買超，但新台幣逆勢走低，開盤一度觸及30元整數，隨即跌幅雖收斂，終場仍收在29.97元兌1美元，貶值2.8分，台北外匯經紀公司成交量8.38億美元。

新台幣同步收周線，本周累計貶值2分或0.07％，周線連三跌。外匯交易員表示，美國7月生產者物價2年多來首見下滑，代表通膨將緩和，激勵美股開高，但因美債殖利率反彈，科技股帶頭回吐，結果四大指數僅道瓊微幅收紅，其他三指數翻黑，主要亞股則是漲多跌少，台股延續前一個交易日攻勢，再收漲91點至15,288點，新台幣則逆勢開低偏弱，上演股匯不同調。

外匯交易員認為，儘管外資仍小幅買超台股73億元，但與領到的龐大台股現金股利，還是不成比率，偏匯出的方向不變，成為壓抑新台幣升勢的主因，雖然出口商拋匯提供一部份支撐，加上央行尾盤進場調節阻貶，2字頭還沒打算放手，短線預料新台幣仍將在相同區間整理，繼續堅守30元防線。