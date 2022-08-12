近期豪宅話題不少，住商不動產企劃研究室根據央行定義北市7000萬以上，新北6000萬以上，其餘地區4000萬以上豪宅定義，統計今年上半年與2016年上半年豪宅成交狀況後發現，交易價格七都全面翻揚，成交量上桃園增幅超過五成，另外，全台最多豪宅竟是台中，也跌破眾人眼鏡。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，近五年來房價飆漲，特別是中南部，其中大坪數的住宅很容易輕鬆跨越4000萬門檻，形成中南部豪宅多於雙北的特殊現象。

徐佳馨表示，觀察七都豪宅價量表現，台南在近幾年話題帶動下，價格飆漲幅度最高，加上原本房價就低，漲幅高達4成，而北市因為保值思考，加上豪宅供給不多，以及近年豪宅換屋需求，價格表現強勢，展現出北市的豪宅客格局和思維。

但交易量上卻有不一樣的風景，其中台中竟是全台豪宅最多的區域，跌破眾人眼鏡，徐佳馨指出，台中豪宅面積大，在地買盤實力強，近年表現來勢洶洶，某些個案已經超車新北，4000萬總價比比皆是，自然容易寫下天量。同場還有桃園，在資金外溢效應下，桃園房價也頗有表現，且許多雙北購屋人想要較佳居住品質，大坪數接受度高，交易活絡下也帶動價格。

在表現趨弱的區域中，新竹近年新案少，2016年交屋潮後不見大量移轉，是成交量明顯萎縮的主要因素。而新北由於價格不上不下，讓北市與桃園產生磁吸效應，新北成為豪宅交易的下陷區，加上近期大坪數推案少，自然交易價量表現不如期待。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，大坪數住宅舒適，許多民眾下手時也不自覺自己買的是豪宅，但在現在央行選擇性信用貸款的限制下，規範貸款成數僅限6成、自備4成，且無寬限期的限制，許多購屋人買到踩到，提醒雙北之外的大坪數住宅買方，下手前一定要先問好貸款狀況，避免屆時陷入貸款困境。