由於主要股東反對現任執行長的再次任命，以及印度央行最新公布數位借貸app的指引規範，讓印度數位支付公司Paytm周五股價一度重跌逾6%。

Paytm重要股東、印度投資公司IIAS(機構投資人顧問服務公司)表示，反對現任執行長Vijay Shekhar Sharma繼續擔任該職位。

IIAS在一份報告中表示，Vijay Shekhar Sharma在過去曾經做出讓該公司獲利的承諾，然而這些都沒有兌現。相信董事會必須考慮實現管理階層的專業化。

Paytm母公司One97雖然在過去獲得阿里巴巴和關聯企業螞蟻金服的支援，但上周仍公布了4~6月的季度虧損64.4億盧比(約合8083萬美元)的不佳業績，但表示有希望在2023年9月實現獲利。

IIAS還表示擔心，Sharma在本財年的整體薪資估計約為79.6億盧比(約9989萬美元)，已經高於標普BES Sensex公司的CEO平均薪資，而這些公司多數都是處於獲利。

Paytm在周四也對投資人說，印度央行關於加強對數位貸款app的審查，提出最新指引，可能會對公司的「先買後付」業務造成營運上的衝擊，將進一步惡化公司的困境。

Macquarie分析師在一份簡報表示，在中期內，Paytm的貸款業務成長，可能會受到影響。

此外Paytm也說，總體經濟的挑戰，可能造成公司在成長上「輕微溫和」的影響。

Paytm股價在周五午後暫跌4.8%，報786盧比。