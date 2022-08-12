前中油煉製事業部執行長被告徐漢涉犯貪汙治罪條例案件，橋頭地院今天開準備程序庭，由於檢方起訴被告21人及3家公司，合議庭今天僅就被告徐漢、黃姓廠商顧問、交付賄款的黃姓男子及高姓男子先行訊問，除徐漢仍堅持否認收賄助廠商得標犯行，其餘3人為爭取免刑或判緩刑，均已坦承犯行。

中油重大收賄醜聞，檢方歷時4個多月調查，於今年5月24日起訴徐漢、退休經理和白手套及廠商等21人及3家公司，當時徐漢就矢口否認犯行，檢方認為他犯後態度不佳，要求法官從重量刑。

全案橋頭地院今天召開準備程序庭，合議庭先針對徐漢及涉案3名被告，分別為42歲黃姓廠商顧問、協助交付賄款的34歲黃姓男子及65歲高姓男子，就所涉中油大林廠、桃園廠標案先行訊問，徐漢首次被提解出庭臉色憔悴，身形消瘦許多且滿頭白髮，與他昔日容光煥發、圓潤體態及滿頭烏髮有如天壤之別，對於合議庭訊問，他仍然否認犯行，堅稱無收受賄款助廠商得標。

徐漢供稱，對於該兩起標案決策，除非履約、管理有重大爭議，才會送交煉製事業部，且正副執行長均無權決標，針對索賄經過，他並不知情，也與廠商無對關係，對收受賄款協助廠商得標，他強調，對涉案下屬以他名義索賄並不知情，事後雖然有收到下屬交付的賄款，但詢問對方後，得知是廠商得標後，給予分紅的紅包。

徐漢坦承，在2019年林園廠重油裂解大修案中，黃姓得標廠商後來拿120萬元到他宿舍，廠商宣稱這是公司第一次在中油得標，想包個紅包給執行長，希望執行長日後多關照，當時也就收下紅包。

法官突然問他，「移審時你不是說你收了150萬？怎麼變成120萬？」徐漢說，他在移審庭時，說檢方起訴認定陳姓工程師也收賄30萬，其實是他一併收下，等於幫陳男開罪，不過當初因為陳在看守所傳話，希望他幫忙扛下責任，他想給年僅39歲的陳男機會，才會幫忙承擔下來，移審時向法官表示收下150萬元紅包。

徐漢表示，他在檢方起訴書看到陳男供稱是他主動表示要扛下這筆錢，讓他覺得陳男和當初傳話說法不一，他才決定翻供。

由於其餘3名被告為了爭取免刑或判緩刑，已坦承犯行，全案被告人數多，合議庭還要調查相關資料，下午開完庭後合議庭裁示候核辦，未訂下次開庭時間。

徐漢訊後開延押庭時要求交保，指他無國外護照，無逃亡之虞，但檢方認為他妻小在紐西蘭，且偵查期間羈押禁見還能與陳男串供，認為羈押原因未消失，希望法院延押，橋頭地院合議庭諭知將以書面裁定。