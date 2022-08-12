(苗栗縣議會提供)

苗栗縣議會臨時會進行苗栗縣道路管理自治條例，第2、3讀會，議長鍾東錦主持會議期間，因民進黨籍縣議員陳光軒未針對條例內容發言，鍾東錦要求陳光軒「請坐」，2人針鋒相對，儘管最後鍾東錦還是讓陳光軒發言，但陳光軒事後仍發出聲明指出，對議長限制議員發言感到遺憾，鍾東錦則表示，運動員犯規卻不准裁判吹哨，那對其他人是不公平的、更是不尊重議會，請年輕議員學習尊重別人。

目前正在進行的苗栗縣議會臨時會，進入2、3讀階段，陳光軒昨（11）日發言時，未針對提案主題發言，鍾東錦要求中斷其發言，引發陳光軒不滿，質疑議長既然已經同意議員發言，即使對議員發言內容有不認同，也不應限制發言權，應該讓他把話說完。

鍾東錦表示，如果議員同事在臨時會中有其他意見，可以今（12）日的臨時動議中，暢所欲言，昨日明明是2、3讀議案，應該把時間留給其他針對議案內容有問題或意見的議員，而不是討論其他主題。鍾東錦認同，陳光軒議員是本屆議會最有戰力的議員之一，勇於衝撞的問政風格，在議堂上盡職的履行監督縣政的責任，是一名稱職的年輕議員，不過，身為議長還是有責任提醒議員同事「議事廳裡講的是秩序，而不是個人英雄主義。」

鍾東錦指出，以往也有年輕議員同事，透過政論節目指控他沒收議員的發言權，但這名議員沒講到的是，之前他已經針對討論內容發言過2次，並沒有所謂「沒收」的情況，況且，議會不能是「一言堂」，更不可以是專屬於特定議員的秀場，議長必須公正無私，尊重每一個議員的發言權，而不是單一、特定某人或某政黨，這是最基本道理。

此外，苗栗縣議會也指出，議事規則第36條也提及出席議員發言，應簡單扼要，若是超出議案範圍或意見重複者，主席得以制止之，並切斷擴音器電源。雖然很遺憾陳光軒沒有按照議事規程進行，但主席考量到議員本著為民喉舌的角色，另外再給了陳光軒議員5分鐘時間，就議程發言，並未如陳光軒提到限制及侵犯議員的權利。