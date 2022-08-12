隨著世界各國邊境管制的鬆綁，許多民眾紛紛開始規劃出國的行程，而因為在疫情期間結婚的夫妻，沒意外的話也會開始規劃自己的蜜月旅行，去國外度過兩個人的親密時光。但有名網友表示，好不容易到現在疫情趨緩，丈夫也提出要去國外蜜月旅行，原本高興的她卻因為一件事崩潰了，其他網友也都表示傻眼。

原PO的丈夫蜜月卻要帶上家人。（示意圖 /達志影像）

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，因為自己跟丈夫是在疫情期間結婚的，所以一直都沒有和丈夫單獨出去旅遊的機會，好不容易丈夫提出要不要蜜月旅行時，真的非常期待；但原PO沒有想到的是，丈夫卻冒出一句難以理解的話，丈夫說，問問看兄姐們要不要也一起去，順便也帶上爸媽，此話一出，讓原PO心情瞬間盪到谷底。原PO表示，自己並不反對跟排斥家族旅遊，但可不可以不要在他們夫妻去蜜月時一起去，到底懂不懂蜜月旅行的意思；可能很多當先生的很難理解，就算你的爸媽再好相處，但和爸媽同行時，做妻子的就必須多帶一的媳婦的身份出門，心理的壓力根本沒辦法好好的玩，而且女方反而只會覺得累。

網友們紛紛表示傻眼。（示意圖 /達志影像）

文章貼出後網友們瞬間炸鍋，紛紛為原PO感到不平表示，男生真的不會懂做媳婦的辛苦，「帶上妳爸媽讓你老公體驗看看」、「要不要找鄰居，人多熱鬧」、「把祖先牌位也帶上」、「獨立的我寧可自己去玩。」