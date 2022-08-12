適逢一年一度的中元節，華人習俗這天會準備澎湃的食物普渡好兄弟，不過有網友卻在祭拜的眾多食物中，發現一碗極其普通的「空心菜煮白水」，左思右想仍不知用意為何，最後有內行人解惑，其實這背後象徵的是「有心拜你，無心留你」，並提醒千萬不能將空心菜煮熟。

網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，自己在新公司普渡時，發現老闆的媽媽特地準備了一碗「空心菜煮白水」，還說這是老一輩流傳下來的，讓第一次看到的原PO不解，上網發文詢問「有人公司或家裡也是這樣拜的嗎？」

有其他網友分享，自己公司在拜拜時也出現一碗「空心菜水」。（圖／取自臉書爆廢公社公開版）

貼文曝光後，許多網友都表示是第一次見到，「沒看過」、「從小到大第一次看到」，不過也有內行人馬上揭曉其中的意涵，「很簡單啊，享用完就離開，不要留在這裡的意思」、「空心菜水是要給一些無法進食的好兄弟開喉用」、「傳統老一輩的做法，讓搶不到食物的好兄弟，也有一口菜可以吃」、「象徵一句俗諺：有心拜你，無心留你」。

也有網友補充，拿來拜拜的空心菜不能煮到全熟，必須要「半生不熟」，表示「活人跟好兄弟彼此不熟，享用完就趕快離開，不要停留」，另外，也有一種說法是，拜完的空心菜水要往外潑在地上，象徵普渡結束。

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