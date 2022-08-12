前副總統呂秀蓮應邀出席聯合國安理會具最高諮詢地位「全球和平聯盟」（UPF）在南韓首爾主辦的「2022國際領袖高峰會」發表演說，她表示，台灣不會成為下一個烏克蘭，蔡英文總統說過：「台灣不是烏克蘭。」更重要的是，台灣人民決心投資和平，預防戰爭，將用智慧與慈悲，說服對手，和平共創美好的未來。

她也嚴正提出「雙兩岸關係」，呼籲中國修改其「一中原則」，將「一個中國」改為「一個中華」，「兩岸統一」改為「兩岸統合」。

她也呼籲美國主導，邀請台灣、日本及韓國先成立「東亞金三角」，再邀請太平洋所有民主國家成立「民主太平洋聯盟」，取代「太平洋北約」組織。

今天出席盛會的貴賓包括加拿大前總理哈珀，及美國前眾議院議長金瑞契和前國務卿蓬佩奧，還有來自歐亞美洲各國政要。

呂秀蓮指出，她想借用這個盛會，邀請各位共同來締造另外一個奇蹟：和平奇蹟。全球兩大強權美中兩國正在進行戰略競爭，台灣卻因此淪為「修昔抵德陷阱」中的籌碼。越來越多的人擔心台灣會成為下一個烏克蘭，尤其在美國眾議院議長裴洛西訪問台灣之後。

她說，就在她離台飛來首爾之前，中華人民共和國發動激烈的圍台軍事演習，用飛彈、無人機及艦艇和軍機展露其武力犯台的企圖。然而在台灣的人民與政府保持鎮定但機警，股市甚至上漲2.27％。為什麼？原因是，不認為台灣接受一位長期好友的到訪應該被制裁。既然中國高層官員出國不需向華府申請簽證，為何裴洛西議長訪台應該先得到北京的核准？

她說，根據中國的「一個中國原則」，世界上只有一個中國，因此台灣是中國的一部份。那是什麼樣的邏輯？的確，世界上只有一個中國，就像世界上也只有一個美國，一個日本，但日本並未主張台灣是日本的一部份，雖然日本曾經統治台灣50年。

她說，中華人民共和國必須誠實面對歷史，中國於1895年曾簽訂「馬關條約」將台灣「永久割讓」給日本。日本於1945年戰敗投降，而於1952年「舊金山和約」生效時放棄對台灣的殖民；自從1949年建政以來，「中華人民共和國」從未統治過台灣。

她說，中華人民共和國於1971年進入聯合國，聯合國大會通過「2758號決議」，確認中華人民共和國為中國唯一合法代表，但無片語隻字提到台灣。遺憾的是，幾乎全世界都在中國誤導之下，誤認聯合國已經決定台灣是中國的一部份。根本沒有。

她指出，台灣就像所有主權國家一樣，台灣維護和平及正義，並與其他國家維持友好關係，甚至包括中國。以2019年為計，從台灣到中國旅遊的人次累積已高達1億500多萬，而中國到台灣的陸客也有2200萬人次。兩岸通婚的有35萬對配偶。至於經貿往來，台灣年年獲得可觀的貿易順差。

她說，再沒有用「遠親近鄰」更能定義台灣與中國的關係。兩岸仇恨全因國共內亂，毛蔣恩怨而起，與台灣人民無關。台灣人民是世界上最善良的人民，日韓兩國人民仍懷有歷史情結，但台日兩國人民卻親切友善，前嫌盡棄。地理上台灣與中國是近鄰，最近處只有130公里之遙。大多數台灣人都有中國血緣，日常生活也與中華文化宗教息息相關。「我們沒有血海深仇，更不需要一場殘酷的戰爭」。

為徹底消弭長期紛爭，本人嚴正呼籲中華人民共和國的對台政策應修正兩個字：1. 用「一個中華」取代「一個中國」；2. 用「統合」取代「統一」。

她說，本於「一個中華」和「遠親近鄰」的基礎，海峽兩岸應該共同經營友善互利的環境，以便未來將漢滿蒙回藏及台灣統合成為「中華邦聯」，為人類文明作出貢獻，而不應該製造敵意螺旋，兵戎相見。

她指出，21世紀是太平洋世紀，美國鷹與中國龍在東亞地區龍爭鷹鬥，史東亞地區烽煙四起。她堅決主張美國應以「柔性國力」思維創建「民主太平洋國協」，成為價值聯盟。而且要善用台灣、日本及韓國的柔性優勢，形成「東亞金三角」，這三個國家均具有儒家文化、民主政治與新高科技。美國如能強化日韓台等量齊觀的柔性國力，美國才能在亞洲建構堅實的基地，捍衛民主和平價值，其他太平洋的民主國家也歡迎共襄盛舉。

呂秀蓮說，投資和平才能避免戰爭！本人特此宣布，「台灣和平公義社」將於8月28日正式成立，積極展開「和平愛台灣」活動。為凝聚全民共識的「民間國是會議」也會在10月間展開，以形成「台灣新共識」，取代過時的「九二共識」，以促成兩岸新未來。