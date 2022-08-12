為了年底的九合一選舉，國民黨新竹市長參選人林耕仁近日積極懇託拜票，昨（11）日更參訪了台灣半導體研究中心，林耕仁也直言「三十多年來，台灣半導體研究中心培育出無數專業、優秀、高階的科技人才」，他也強調，在「半導體產業」的佈局各國軍備競賽中，台灣如何在競爭中勝出，積極接軌國際，並且擴大人才培育是「非常關鍵」，引發討論。

林耕仁今日在臉書上PO出一篇「培育人才，壯大產業，竹竹合作，竹科先行」的文章表示，三十多年來，台灣半導體研究中心培育出無數專業、優秀、高階的科技人才。源源不絕的頂尖技術、創新思維投入全台科技產業，壯大護國神山群，撐起台灣半導體產業在全球總產值第二的戰略地位。

而林耕仁昨日也參訪了台灣半導體研究中心，同時也感謝立委林思銘籌劃邀約，並由許修睿議長帶隊國民黨新竹市議會黨團同仁，有市議員陳治雄、陳慶齡、蕭志潔、張祖琰、黃文政一同前往，林耕仁強調，中心培育高階人才、提供技術平台，並且支援產學研究，達成串連學界、銜接業界的關鍵角色。「參訪時看到學生們專心上課時堅定的眼神，在無塵室執行任務的專業態度，我們看到的不只是精密的高階晶片，更是台灣科技發展的新希望」。

林耕仁更分享，邱佳松主任提及的「科技的動力，源於人類的需求與想像」，分析各國對於科技產業投入大量關注與資源，特別在「半導體產業」的佈局各國軍備競賽中，台灣如何在競爭中勝出，積極接軌國際，並且擴大人才培育是非常關鍵！最後林耕仁表示「不論是半導體產業，或者整個新竹科學園區，對大新竹地區的長遠發展影響深遠」，林耕仁也相信未來新竹縣市之間的合作，共同推動竹科園區發展是很好的合作亮點，成為產業最友好的推手，也為大新竹的鄉親爭取更多福利與發展，攜手創造大新竹的美好未來。