林書豪的下一步，還是打算繼續留在大陸CBA嗎？根據大陸籃球媒體人勇方方12日爆料，「林書豪與廣州男籃已一段時間關係相當密切，新賽季林書豪或將代表廣州男籃出戰。」代表林書豪很有機會又要跟台灣球員在CBA同隊打球了。

因為林書豪先前效力北京首鋼期間，曾跟上季季中提前返台加盟高雄鋼鐵人的周儀翔同隊打球，假如豪哥跳槽廣州龍獅，就會變成跟先前在亞洲盃男籃賽表現出色的中華隊主控陳盈駿同隊打球，看來林書豪跟台灣球員的「緣分」確實很深。

林書豪上季開打前夕感染新冠肺炎，造成他在北京首鋼表現明顯失常，場均只拿13.7分、4.4助攻與3.7籃板，造成打完上季之後，北京首鋼並未執行對他的優先續約權，也讓他成為自由球員，畢竟他在大陸CBA必須要用洋將身分上場。

先前謠傳包含高雄鋼鐵人、新北國王兩支PLG球隊都有意招募林書豪，國王甚至跟富邦勇士交易換來林書緯，外界認為這是國王想找林書豪完成兄弟同隊打球夢想的第一步，不過隨著林書豪傳出可能加盟廣州，看來暫時還沒機會返台打球。