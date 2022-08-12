受俄烏戰爭、通膨升溫以及國內疫情反覆等影響，主計總處今下修今年經濟成長率至3.76％，較5月預測數3.91％，下修0.15個百分點；而廠商反映成本，外食費、房租漲幅擴大，主計總處也同步上修今年消費者物價指數(CPI)為2.92％，物價創近14年新高，上修幅度0.25個百分點。

主計長朱澤民表示，全球經濟受俄烏戰爭、通膨升溫影響，各國央行陸續升息，加上中國大陸封控措施干擾經濟活動，IMF預測今年世界貿易量成長率由原先預估的5％，下修至4.1％，對我國下半年出口將受到衝擊；不過，投資持續成長，前2季的投資狀況比預期佳，加上消費、政府支出穩定成長，我國經濟成長率下修幅度，比其他主要經濟體來得小。

物價預測方面，主計總處上修今年CPI至2.92％，雖然未如國內預測機構預測破3％，但也創民國97年以來、全年CPI的最高漲幅；7月電價調漲，朱澤民表示，這次調漲電價主要是工業用電，97％的家庭用戶用電量都在1000度以下，因此，電價調漲對全年CPI推升僅0.08個百分點，由於新的電價費率7月開始實施，因此，對今年的影響為0.04個百分點。

主計總處預測明年的經濟數據出爐；主計總處表示，明年經濟成長率為3.05％，隨油價、原物料價格回穩，明年CPI漲幅可望縮小為1.72％。

不過，主計總處表示，當前的經濟前景仍有四個不確定因素，將影響未來的經濟走勢與物價波動，第一，各國央行升息對金融市場的衝擊，第二，陸美科技爭端、兩岸情勢發展，第三，俄烏僵持時程對原物料價格的影響，第四，疫情變化也會影響各國跨境旅遊的鬆綁時程。