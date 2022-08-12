鐵路法修正案日前三讀通過，台鐵土地開發緊箍咒大鬆綁，修法後分「資產開發」、「觀光業務」兩路並進，希望增加附業收入占比要從現在的23％，逐漸提升到50％，效法日本鐵道公司的附業營運打造更健全的財務結構。

台鐵局目前附業收入包含投資性不動產收入、租賃收入、處分不動產利益、飯盒收入、銷貨收入等。在鐵路法修法後，台鐵可加速資產開發效率及增加多元開發方式外，也可以配合鐵道觀光發展趨勢，可進一步開發特色觀光便當、鐵路紀念商品、商標及圖像授權、觀光列車之授權經營，以吸引各類消費客群。

資產開發中心預估，鐵路法三讀後，再搭配後續子法修正，可開發的案件預估可創造142億資產價值，另有12件開發案可加速推動辦理，預估2030年整體開發收入可倍增至100億，屆時附業占比估達到30％以上，未來並以提高至50％以上為目標。

在鐵路觀光部分，台鐵規劃分成「觀光車隊」（團客）與「觀光路線」（散客）雙軌齊下，推動新主題觀光列車上線營運；同時規劃三支線（平溪、集集、內灣）轉型以觀光服務路線為主，將整體鐵道旅遊以產品導向進行整合與升級，以擴展客源。

附業營運中心預估，2022年各觀光列車陸續完成升級投入，年營業額可達1.4億元；疫情鬆綁後，國旅與來台旅遊人數增加，2025年營業額預估將增至2.14億元，2030年可倍增至4.3億元，搭配鐵路法將可為台鐵鐵路觀光業務收益再創高峰。

台鐵局指出，鐵路法修法通過後，觀光鐵路服務內容可再突破創新結合觀光列車、場站、周邊景點、美食及導覽解說等服務來提升旅客旅遊體驗及滿意度；觀光列車經營模式，亦將另由現行委託經營為主，轉型為採委託經營、自辦及合作經營等多元方式，創造更多鐵道觀光收益及產值，並可結合地方創生，促進地區觀光發展。