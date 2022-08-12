近年房價大漲，今年第一季全台住宅加車位總價中位數已經上漲至1,028萬元，連續二季突破千萬元，過去三年來總價中位數增加178萬元，相當每年房屋總價上漲近60萬元，其中飆漲最兇的新竹縣三年房價驚漲420萬元，相當每年房價上漲140萬元。

根據實價登錄統計顯示，這波房價走提相當全面，房屋加車位的總價中位數在近三年來不斷攀升，從2019年第一季僅850萬元，拉高至1,028萬元，等於有一半以上的購屋客買進住宅加車位總價超過千萬，千萬購屋加上車位已經相當普遍。

統計顯示，台北市總價中位數已達2,900萬元、新北市為1,350萬元，新竹縣、市均2021年第一季突破千萬元，台中市在2021年第三季突破千萬元，七大都會區中僅剩桃園、台南及高雄未達千萬，其中，桃園、高雄也都逼近千萬大關，最低的台南為790萬元。

七大都會區中上漲最多的是新竹縣，從三年前的900萬元接高到1320萬元，漲幅相當驚人，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，新竹縣房從2020第二季就開始明顯上揚，今年第一季和三年前相比更是大漲了420萬元，成為名符其實的「瘋城」，主要原因與中美貿易大戰後，半導體業蓬勃發展有密切關係，加上新竹又是所得最高的科技城市，都帶動新竹地區的房價上揚。

全台三年房總價約增加了178萬元，七大都會區中僅有新北市，因為首購不斷往外圍尋找相對平價產品，導致中位總價僅微增45萬元，其餘都會區多有明顯增加，除了新竹縣增加最多外，台北市增加370萬元、台中市增加300萬元，分別居第二、三名。

曾敬德指出，這波房價幾乎呈現全台各地全面性的走揚，不過市場景氣最頂峰應落在今年第一季，爾後出現疫情、戰爭、股市大跌、升息等外在事件，對於後續房價走揚動能產生明顯干擾，未來房價上漲幅度應會明顯趨緩。