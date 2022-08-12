吳怡霈（左起）、胡瓜、賴慧如主持新節目《最強綜藝秀》。（民視題供）

吳怡霈（左2起）、胡瓜、賴慧如主持新節目《最強綜藝秀》。（民視題供）

吳怡霈、胡瓜、賴慧如今與達人、選手錄製新節目。（民視題供）

由胡瓜搭檔吳怡霈、賴慧如的民視新節目《最強綜藝秀》，今（12日）邀請媒體探班，胡瓜坦言為了新節目壓力大，不僅每周開會4次以上，也失眠多日， 「因為這個節目我真的很頭痛啦，那也花了很多心思，我做個3、4集就要請辭了吧。」他說每集製作聲勢浩大，要花3天3夜準備，每段內容都是精華中的精華，「觀眾可以先給我們3集的機會，不喜歡再轉掉，但我相信大家一定會喜歡。」

豪華卡司媲美過年特別節目，有拉高製作費？胡瓜表示，「過之而無不及，但有沒有拉高就要問製作單位，看這陣仗應該有拉高，看起來像除夕節目也代表我們有用心，屆時我們的特別節目就要再拉高規模了。」

胡瓜、吳怡霈、賴慧如特地為新節目練習許多特技，胡瓜也將在每集節目中展現不同才藝，至於練習哪些內容？他則語帶神秘，「第一集就會看到我的精彩表演，我可以說是整個人撩落去」，吳怡霈挑戰吊掛空中吊環，連日的練習讓她胯下全是瘀青；而勤練國標舞2年多的賴慧如，直言為了節目學習史上最難的舞蹈，也挑戰全新鋼管舞。

3人默契如何？胡瓜稱讚2位搭檔表現不錯，「怡霈以前跟我主持《金頭腦》，賴慧如也跟我一起主持《綜藝大集合》，尤其我們是從她14歲《明日之星》相處到現在。」

兒子胡釋安在近期接下主持棒，是否有傳授主持技巧？胡瓜說因為新節目開播在即，還沒有時間關心；至於胡釋安是否仍與緋聞女友吳心緹穩定交往中？胡瓜說：「他說沒有就是沒有，不會騙人，對象絕對不是吳心緹。」也表示因為工作忙碌，連胡釋安都很少見。《最強綜藝秀》8月27日起每周六晚上8點在民視無線台、8月28日起每周日晚上8點在八大綜合台播出。