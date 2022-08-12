彰化市南瑤宮周姓女職員平常吃齋念佛，卻利用管理香油錢的職務之便，6年間，私吞香油錢520萬元，彰化地檢署偵查終結，12日依違反貪汙治罪條例提起公訴。

南瑤宮屬於彰化市公所管轄，爆發香油錢被A走，掀起嘩然，揭弊者是彰化市公所，因為發現有一筆3000元的香油錢收據，現金卻未繳回公庫，政風室深入調查，發現是經手人所為，正式編制人員56歲周女涉嫌重大，馬上移送調查。

彰化市長林世賢在2020年就職周年上，也將貪汙事件主動曝光，強調已經移送調查中，重視廉政的價值，並落實廟宇賽錢箱開啟皆直播供市民監督，財務報告也每月收入明細也皆上網公告。

據了解，周女在南瑤宮工作長達38年，從1984年11月13日進到南瑤宮擔任管理油香錢工作，2015年依宮廟管理法將她納編為正式職員，平常吃齋唸佛，一心向善。

周女在偵訊中自首，坦承先生吸毒入獄、出獄後酒駕、且2015、2016年間中風，育有1女，遇人不淑、缺錢恐急，一人擔起家庭經濟，由於經手香油錢成千上萬，忍不住就納「一點」為己有，想說不會被發現，而且家人真的很需要，媽祖慈悲。

但貪心一起，貪汙豈是「一點」，食髓知味，竟從2015年至2020年間，陸續汙了520萬元香油錢，平均一年A走100萬元。政風室調查後將全案移送彰化地檢署，檢方調查後偵查終結，將周依違反貪汙治罪條例提起公訴，彰化地院裁定20萬元交保。