「小孩也會胃食道逆流！」8歲方小弟每天晚上睡前感到噁心想吐，家長認為可能因3餐吃太飽緣故，於是減少其飯量但情況仍未改善，結果情況日趨嚴重，方小弟因噁心想吐甚至無法入睡，只能坐著睡覺或墊高數個枕頭才能睡，經家長帶至醫院求診，診斷為胃食道逆流，配合用藥、吃飯定時定量，症狀漸漸改善。

衛福部台中醫院小兒科陳敏恭醫師表示，胃食道逆流的症狀分為食道相關的症狀，如心口灼熱，胃酸逆流感覺、噁心、嘔吐；另食道外的症狀如咳嗽、聲音沙啞、喉嚨有異物感、打嗝等。這些症狀大多時好時壞，一般在飯後或躺下來睡覺，症狀會更明顯。

醫師陳敏恭指出，因個人體質不同影響的程度不一，有些食物會誘發胃食道逆流，普遍會引起胃食道逆流的食物有，柑橘柳橙(汁)、番茄（汁）、含咖啡因的飲料（咖啡、茶）、巧克力、薄荷、含脂肪過多或油炸的食物及酸辣的食物。

陳敏恭說，在藥物治療方面，輕度胃食道逆流一般可用組織胺阻斷劑（Histamine-2 blockers，簡稱 H2-blocker）治療。對於反覆性發作或較嚴重胃食道逆流則用氫離子幫浦抑制劑（Proton Pump Inhibitors，簡稱 PPIs）。患者在使用藥物期間，配合生活作息的改變及飲食的控制，症狀在1至2個月內就會有明顯的改善。

避免胃食道逆流發生，除生活習慣的改變與藥物治療，避免吃宵夜及體重過重，因每個人胃消化食物的快慢，會受到每餐份量及食物的性質等影響。醫學上並沒有一致性的定論，一般嬰、幼兒胃的體積小，胃排空較快。建議嬰兒睡前0.5小時，幼兒睡前至少1-2小時以上，學生至少2-3小時以上，不要進食或喝睡前奶。

陳敏恭也提醒，當睡覺有明顯的胃食道逆流時，睡姿可採趴睡或左側臥及墊高頭部，但為了避免嬰兒猝死症發生，趴睡與左側臥的睡姿不適用於嬰兒。

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