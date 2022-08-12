何敏菁入取中山醫學大學語言治療與聽力學系聽力組。(屏女提供)

蕭方瑜入取台灣師大國文系。(屏女提供)

不同以往大學指考，今年改以分科考試方式進行，屏東女中共有144位學生參加考試，最後有132位學生選填志願，錄取國立大學共有80位，占比61％，其中自幼有著聽力問題的何敏菁，考取中山醫學大學語言治療與聽力學系聽力組，盼能協助跟她一樣有聽力困擾的人。

何敏菁表示，因耳道膽脂瘤，自幼影響聽力，喜歡跳舞的她，雖然不至於聽不見音樂、抓不到節拍，卻影響她跳舞旋轉時的平衡，需要比別人花更多時間練習。

歷經2次開刀治療後，克服這困擾，進入明正國中舞蹈班，選讀屏東女中，還成為學校模範生，這樣的經歷讓她在大學選填志願時立志成為聽力師，未來希望幫助同樣有聽力困擾的人。

就讀自然組的蕭方瑜，原先想朝理工方面發展，經過3年興趣探索，發現自己有較強的語文傾向，理工並非志趣，考量未來出路，轉而朝商管方面科系努力，然而學測成績公布，商管選考數學A分數失常，難以申請較好的科系，轉而挺進平常也頗有興趣的日語、韓語相關科系，仍遭滑鐵盧。

最後只能報名參加分科考試，朝華語教師夢想前進，最終成功錄取台灣師大國文系，由於喜歡語言與教學，未來會朝向成為一位華語教學的老師努力。