《紐約郵報》（New York Post）11日報導，美國南卡羅萊納州發生一場宛如恐怖片劇情的致命意外，一把沙灘遮陽傘被狂風吹起後，竟然刺穿一名路過婦女的胸口，導致她送醫後仍不治身亡。

此意外發生於南卡羅萊納州的荷瑞郡（Horry County）花園城（Garden City），當地驗屍官威拉德（Tamara Willard）表示，10日中午12時40分左右，一把沙灘遮陽傘因狂風而脫離固定座，飛向人在海灘上的63歲婦女珀羅（Tammy Perreault），並刺中她的胸口。

在救護車抵達之前，剛好在附近休息的醫護人員和熱心民眾立即為珀羅提供援助，稍後她則被送往泰德倫斯沃卡瑪社區醫院（Tidelands Waccamaw Community Hospital）急救；但仍在約1小時後宣告不治。

荷瑞郡緊急事件管理單位發言人貝爾（Thomas Bell）告訴媒體，這件意外導致了「可怕的損失」，強調他們的心與罹難者家屬及朋友同在；當地旅館斯科蒂海灘酒吧（Scotty's Surfside Bar）在臉書頁面上為珀羅哀悼，稱失去了一位「親愛的朋友和善良的在地人」。

《紐約郵報》指出，沙灘遮陽傘被大風吹起而引發意外的情況其實並不罕見，一名名為貝爾克（Lottie Michelle Belk）的55歲婦女，2016年就在維吉尼亞灘（Virginia Beach）同樣被吹起的遮陽傘殺害。美國消費品安全委員會（U.S. Consumer Product Safety Commission）則估計，該國每年有約3000人因遮陽傘受傷。