全國科展成績12日揭曉，台中市獲得52座獎項，總成績居全國第二。（台中市教育局提供）

全國科展成績12日揭曉，台中市獲得52座獎項，總成績居全國第二。（台中市教育局提供）

「中華民國第62屆中小學科學展覽會」12日在台北市國立台灣科學教育館公布成績並頒獎，台中市獲得52座獎項，總成績居全國第二。其中，華盛頓國小榮獲TDK大會獎及學校團體第1名，明道普霖斯頓國小榮獲TDK大會獎及學校團體第2名，豐東國中及大甲高中分別榮獲TDK大會獎及學校團體第3名佳績。

教育局長楊振昇表示，去年台中市全國科展成績是全國第3名，這次進步到第2名，感謝學校及教師引發孩子的創意並給予指導，教育局將持續在科學教育上努力，引入專業人力資源、挹注更多經費支持，給予全方位科學教育環境，啟發孩子的興趣與潛能。

台中市在全國405件作品中，有36件作品脫穎而出，獲得52座獎項，總成績居全國第二。獲得獎項包括縣市團體獎、學校團體獎4件、TDK大會獎4件、7件第1名、4件第2名、8件第3名、11件佳作，及13件團隊合作、探究精神、鄉土教材、特別獎等獎項。

此外，台中市中教大實小榮獲國小組物理第1名、華盛頓國小榮獲國小組化學第1名、大同國小及豐東國中分別榮獲國小組及國中組生活與應用科學(一)第1名、明道普霖斯頓國小榮獲生活與應用科學(二)第1名、大甲高中分別榮獲高中組農業與食品學及工程學(二)第1名等佳績。

教育局指出，華盛頓國小從疫情看見國人健康從平時就要奠基，於是從減重及健康飲食議題中找出米飯減醣的關鍵條件，讓大家輕鬆吃出健康；明道普霖斯頓國小為了解決同一條灌溉管線上前後出水不均的問題，設計了等壓出水等量灌溉裝置，達到節省水資源目的。