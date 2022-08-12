大陸晶圓代工龍頭中芯國際第二季獲利年減25%，同時示警，在大環境不佳和庫存調整的雙重壓力之下，智慧型手機晶片的部分客戶延遲下新訂單，反映出消費性電子產品需求惡化，正在衝擊半導體產業，為市場帶來恐慌和不確定性。周五（12日）中芯在港股掛牌股價重挫3.61%、收在17.08港元；中芯A股則下跌1.77%至42.71元人民幣。

美國財經媒體報導，中芯國際聯合首席執行官趙海軍12日在財報會議上表示，智慧手機和電視零組件製造商的需求下滑，迫使中芯修正製造計畫。他說，經濟低迷和庫存調整，一些客戶延遲下新訂單，甚至凍結或暫停下單。

綜合陸媒導，趙海軍表示，今年上半年，積體電路產業鏈進入雙重周期相加的影響階段，給市場帶來了一些恐慌情緒和不確定性，部分產業鏈環節甚至出現「速凍急停」的極端反映。

趙海軍進一步解釋，「雙重週期」的第一重，是全球經濟總量增速放緩的周期，在疫情衝擊、高通膨、國際局部衝突等多因素影響下，全球經濟增長面臨較大壓力，消費動力不足；第二重是半導體市場本身進入下行週期。在過去幾個季度加速消費、製造環節產能不斷擴充後，行業整體進入供需平衡，部分環節進入去庫存階段。

趙海軍還提到，晶圓代工產業供過於求情況並不明顯，很多節點（製程）和領域的產能並沒有增加，也是因為整個供應鏈成長得很慢；例如設備供應商交貨不快，產能就建不起來，或者建起來發現，矽片等上游產業沒有增加太多，所以整個行業單月出貨量並沒有增加太多。

對於本季展望，趙海軍表示，第三季公司產能利用率保持健康水準（指高過90%），平均銷售單價穩定，預計第三季銷售收入季增0%-2%，毛利率介於38%-40%。

中芯國際財報顯示，今年第二季營收年增41.6％、季增3.3％至19.03億美元；毛利年增85.3％近7.51億美元，與上季基本持平。毛利率39.4％，年增9.3個百分點、季減1.3個百分點；產能利用率為97.1％；淨利潤5.14億美元、年減25.2%。

中芯國際指出，目前看來，這一輪週期調整至少要持續到明年上半年，但可以確定的是，積體電路行業需求增長和全球區域化趨勢不變，雖短期有調整，但本土製造長期邏輯不變，對於公司的中長期成長依然充滿信心。